Сибирь дует на половодье

В этом году в Сибири в зону подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек. Учитывая большее количество снега этой зимой, чем в прошлом году, полпред президента в округе Сергей Меняйло призвал региональные власти готовиться к наиболее неблагоприятному развитию паводковой ситуации. Эксперты говорят, что в большинстве регионов почва сильно промерзла и при потеплении может не успеть впитать в себя воду. В то же время Росгидромет отмечает нехватку гидрологических постов для наблюдения в ряде регионов.

В Сибири во время предстоящего осеннего паводка может пострадать более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек. В зону риска попадают 265 социально-экономических объектов и 380 участков автодорог. «Мы должны быть готовы к наиболее неблагоприятному развитию ситуации. В округе возможно осложнение обстановки. Причины — интенсивные осадки в осенний и зимний период. Объем снега огромный, почва в отдельных районах промерзла больше нормы, а март ожидается теплее на 1-3 градуса», — сказал на совещании в среду полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Исполняющий обязанности начальника департамента Росгидромета по СФО Николай Кусов отметил, что в случае кратковременного прихода тепла, оттает лишь поверхность почвы, а в случае продолжительных температурных колебаний «весь запасенный снег не успеет впитаться в землю и пойдет в водоемы, что грозит ранним вскрытием рек, заторами льда и локальными повышениями уровня воды». По словам начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Дмитрия Орлова, по предварительным данным, наибольшая вероятность подтопления прогнозируется в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что из-за больших запасов снега на севере региона ожидают подтопления 39 населенных пунктов, в которых проживают более 14,5 тыс. человек. Также он не исключил временного нарушения транспортного сообщения «до трех суток». «В зону подтопления могут попасть 188 участков дорог протяженностью более 73 км и 85 автомобильных мостов», — уточнил глава республики. Для снижения влияния паводка власти региона планируют организовывать ледорезные работы, чернение дамб и берегоукрепительные работы. В соседнем Алтайском крае в зону подтопления могут попасть 182 населенных пункта, в которых расположены 16,5 тыс. жилых домов (46 тыс. человек), а также 86 объектов социально-значимой инфраструктуры, сказал губернатор Виктор Томенко. Власти планируют организовать берегоукрепительные работы на оградительной дамбе.

В Новосибирске, руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко, отметил «сужение на 20% сечения русла реки» в связи с о строительством четвертого моста через Обь. Это «при пропуске половодья окажет существенное влияние на пропускную способность», — сказал он. По его словам, из-за строительных работ, водный пост, на данных которого основаны решения по регулированию всего местного гидроузла, выдает недостоверные показания.

Николай Кусов сообщил, что всего на территории округа находятся 578 гидрологических постов для наблюдения и этих мощностей для контроля ситуации сегодня недостаточно. Сергей Меняйло поручил Росгидромету оценить систему наблюдения и разработать план, что необходимо сделать, чтобы увеличить мощности. «Под угрозой территории, благополучие и жизни людей», — отметил полпред президента. Сегодня, по его словам, в Сибири 1 196 гидротехнических сооружений из которых более 180 — бесхозные. «Мы уже пятый год говорим, что бесхозных ГТС быть не должно, их количество снижается, да, но попрошу губернаторов организовать работу так, чтобы за каждое ГТС кто-то отвечал, и если они брошены, тогда берите их на свой баланс», — сказал Сергей Меняйло, предупредив, что если «не дай бог произойдет ЧС, то спрос будет серьезный».

Юлия Сасевич