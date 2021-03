Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid и Cadillac XT4

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Выжав все соки из модели Cayenne, инженеры и маркетологи Porsche переключили свое внимание на седан Panamera. В конце прошлого года были представлены три новые модели этого автомобиля — все с гибридной силовой установкой. Надо же как-то заметать карбоновый след и демонстрировать акционерам соответствие современным принципам устойчивого развития. Каждая из моделей выпускается в трех вариантах кузова: обычный седан, Gran Turismo и удлиненный Executive.

Обновления коснулись в первую очередь силовой установки автомобилей. Так, Panamera Turbo S E-Hybrid оснащается четырехлитровым бензиновым двигателем V8 мощностью 571 л. с., что на 21 л. с. больше, чем в предыдущем поколении этой модели, и электромотором мощностью, эквивалентной 136 л. с. Таким образом, суммарная мощность составляет 707 л. с., но это исключительно формальная величина, поскольку одновременно на полную мощность оба двигателя в гибридных силовых установках не работают.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. Для сравнения: спортивное купе Porsche 911 GT3 может разогнаться до 320 км/ч. И конечно, любой владелец Porsche отдает себе отчет в том, что на максималках автомобиль можно использовать только в идеальных условиях: желательно на автодроме и с инструктором.

Для плагин-гибрида Panamera обладает неплохими показателями запаса хода на аккумуляторной батарее. Максимальная скорость, которую можно выжать на одном лишь электромоторе,— 140 км/ч, но, конечно, электродвигатель чаще используется в так называемом городском цикле, где средняя скорость колеблется около 45 км/ч, и вот в таком режиме автомобиль может проехать, не спалив ни единой капли бензина, до 50 км. То есть в хорошую теплую погоду и без пробок городской житель сможет доехать от дома до работы и обратно на одной зарядке. А вернувшись, вновь подключить автомобиль к розетке.

Версия Executive на 15 см длиннее базовой модели, и все эти сантиметры ушли на увеличение пространства между передним и задним рядами сидений. Словом, настоящий лимузин в спортивном кузове.

И конечно, нельзя не сказать об электронной начинке автомобиля, достижения которого все больше зависят не от мастерства водителя, а от умений инженеров и программистов. Panamera Turbo S E-Hybrid — это топовая модель в ряду новых гибридов. Даже в базовой комплектации она оснащается самыми новыми системами контроля за ходовой частью — например, электрической системой подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), системой распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), системой управления задними колесами, включая усилитель рулевого управления Plus, а также керамическими тормозами Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Изменениям подверглась и медиасистема автомобиля. В Porsche Communication Management (PCM) была обновлена система голосового управления Voice Pilot, добавлен сервис Risk Radar, который сообщает о действующих дорожных знаках, включая временные, и предупреждает об опасных ситуациях на дороге; также появилась беспроводная система Apple CarPlay для обмена данных со смартфоном.

У российских дилеров Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid появилась в декабре 2020 года, цена на версию Executive начинается от 15,23 млн рублей.

Cadillac XT4

Новый компактный внедорожник ехал в Россию целых два года. Пандемия, обвал курса рубля, в целом непростое положение GM на автомобильном рынке — все это постоянно отодвигало сроки появления у дилеров самого, пожалуй, необычного на сегодня автомобиля марки Cadillac.

Он действительно компактный, но вовсе не тесный. Для ног пассажиров заднего сиденья отведено более метра, значит, в «Яндекс.Go» этот автомобиль может претендовать на уровень «комфорт+». От былой брутальности «кадиллаков» здесь не осталось и следа, американский размах сменился утилитарностью, наконец, один из моторов, с которым поставляется этот автомобиль,— дизельный. Да-да! Этот Cadillac не пьет бензин ведрами, экономичный двухлитровый дизельный двигатель расходует всего 6,7 литра топлива на 100 км и выжимает из своих четырех цилиндров 174 л. с.

Впрочем, есть и альтернатива — 199-сильный бензиновый мотор, который по своей экономичности может поспорить с дизелем: на холостом ходу и при движении без ускорения два цилиндра отключаются и перестают потреблять топливо.

Оба двигателя агрегируются с современной девятиступенчатой коробкой передач, а система полного привода при движении по ровной дороге перебрасывает сто процентов усилия на переднюю ось, полностью отключая заднюю. И, разумеется, раз уж автомобиль позиционируется как внедорожник, водитель может выбрать соответствующий моменту режим движения: Tour, Sport, AWD и Off-Road.

Инновационность, пришедшая на смену показной роскоши, у XT4 проявляется буквально во всем. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен обогревом руля и всех сидений, мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем и семью динамиками, HD-камерой заднего вида с парктрониками, круиз-контролем, системой определения расстояния до едущего впереди автомобиля и предупреждения о возможном столкновении и системой автоматического экстренного торможения. Кстати, предупреждение об опасности здесь фирменное, кадиллаковское,— вибрация кресла водителя.

Стоит добавить, что в более дорогих версиях каких-то других принципиально важных функциональных опций нет. Рост цены объясняется увеличением числа декоративных элементов вроде алюминиевых накладок на педали и красных суппортов в спортивной версии или алюминиевой отделки интерьера и светодиодной подсветки дверей в версии Premium.

Несмотря на размеры и нехарактерную для «американцев» экономичность, XT4 все же остается настоящим Cadillac со всеми родовыми признаками, выполненным в одном стиле со старшими моделями и оснащенным всеми теми статусными вещами, которые делают из простого автомобиля дорогой.

Цена на XT4 с бензиновым мотором в комплектации Luxury начинается от 3,15 млн рублей, а c дизельным — от 3,33 млн рублей.