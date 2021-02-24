В Калмыкии двух полицейских осудили за взяточничество

Юстинский районный суд Калмыкии признал двух сотрудников полиции виновными в получении взятки группой лиц с вымогательством (ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). В качестве наказания суд назначил одному из них в качестве наказания восемь лет колонии строгого режима, второму - четыре года один месяц колонии строгого режима. Также суд лишил их права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять и четыре года соответственно и лишил званий. Кроме того, на скамье подсудимых вместе с полицейскими оказался местный житель, который был признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Суд установил, что 1 апреля 2020 года двое полицейских, будучи при исполнении своих должностных обязанностей, в салоне служебного автомобиля, получили путем вымогательства от мужчины взятку в 10 тыс. руб. наличными и 30тыс. руб. на банковскую карту посредника. За эти деньги полицейские пообещали не составлять в отношении мужчины протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП РФ). Затем, чтобы скрыть получение взятки, полицейские привлекли мужчину к административной ответственности в виде штрафа за управление машиной с не пристегнутым ремнем безопасности (ст. 285 УК РФ).

Мужчине, который выступал в качестве посредника, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Наталья Шинкарева