В Адыгее директора фирмы подозревается в обмане заказчика на 1,2 млн рублей

Следственное управление МВД по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» в отношении директора одной из местных компаний, сообщает пресс-служба ведомства. Предприниматель из Майкопа подозревается в причинении ущерба в размере 1,2 млн руб. одному из клиентов фирмы. Причиной стали мошеннические действия организованного сообщества, в которое вошли 49-летний директор общества с ограниченной ответственностью и неустановленные лица.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые были проведены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Майкопу, было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью в 2019 году вступил в сговор с группой злоумышленников. Совместно с ними он инициировал разработку силами сотрудников компании проектно-сметной документации на основе коммерческого предложения, в котором была указана заведомо завышенная стоимость продукции. В результате сумма контракта для заказчика была значительно увеличена, что позволило подозреваемому вместе с сообщниками после подписания документа похитить около 1,2 миллиона руб. и причинить ущерб клиенту компании в особо крупном размере. В настоящий момент следствие по данному делу продолжается.

Ольга Логинова