«Ускорение цифровой трансформации операторов связи с помощью междисциплинарной цифровой синерги«

На посвященном трансформации цифровых операций форуме Huawei в рамках конгресса MWC в Шанхае 2021 Билл Тан (Bill Tang), президент глобальной службы технической поддержки Huawei, предложил новую цифровую стратегию для ускорения цифровой трансформации операторов связи благодаря синергии в четырех ключевых областях: услуги, платформа, технологии и экосистема.

Эта стратегия цифровой трансформации позволит достичь принципиально нового уровня эффективности и послужит стимулом для непрерывных инноваций в сфере услуг. Стратегия направлена на развитие талантливых специалистов по цифровым технологиям и призвана обеспечить возможность реальной систематической трансформации в масштабах всей организации.

Развитие 5G и интеллектуальных технологий позволяет ускорить цифровую трансформацию с целью оптимизации и повышения эффективности производства. А это, в свою очередь, означает, что у операторов связи появляются новые требования, которые необходимо удовлетворять с помощью услуг и предоставляемых данных. Методы эксплуатации и технического обслуживания (O&M) операторских систем должны иметь трехуровневую архитектуру, которая охватывает ресурсы, услуги и сервисы для конечных пользователей. Каждый уровень требует саморегулирования и управления с обратной связью. Такая архитектура позволит оптимизировать взаимодействие с пользователем и повышать гибкость работы на протяжении всего жизненного цикла, тем самым максимизируя эффективность использования ресурсов и увеличивая количество новых сервисов.

«Операторы связи могут прийти к принципиально новым эффектам благодаря достижению синергии в четырех ключевых областях: услуги, платформа, технологии и экосистема. Такой подход повысит эффективность, вдохновит на создание новых инновационных сервисов и сделает трансформацию более глубокой. Когда дело доходит до цифровой трансформации, то целое становится больше, чем сумма его составляющих. Мы должны стремиться к преобразованиям во всех четырех областях, чтобы максимизировать выгоду от технологической синергии», – отметил Билл Тан.

Билл Тан, президент глобальной службы технической поддержки Huawei

В своем основном докладе Билл Тан описывает синергию, необходимую в рамках каждой рассматриваемой области:

Услуги: по мере ускорения изменений на рынке традиционные методы планирования, строительства, обслуживания, оптимизации и эксплуатации должны становиться более гибкими и динамичными. Однако общепринятый подход к работе не позволяет эффективно поддерживать растущее число новых персонализированных услуг. Например, чтобы обеспечить динамичность сети с помощью сервисов и сквозную интеграцию обслуживания и маркетинга на основе сетевой системы, ключевые точки процесса необходимо оптимизировать с учетом активности пользователей.

Платформа: унифицированная архитектура платформы обеспечивает более высокий уровень анализа данных, которые можно использовать для принятия более обоснованных решений. Каждое подразделение компании сможет действовать максимально быстро в режиме микро-инноваций. Итеративная оптимизация на уровне платформы ускорит переход от сотрудничества людей к сотрудничеству цифровых систем на базе платформы, обеспечивающей совместное использование данных, активов и инструментов аналитики, что позволит минимизировать сопротивление процессу трансформации.

Технологии: развитие цифровых технологий на уровне устройств, каналов, облаков, интеллектуальных функций и т. д. поможет операторам связи значительно оптимизировать традиционные рабочие процессы. Внедряя цифровые технологии в каждый процесс, можно постепенно превратить статические и пассивные рабочие процессы, включающие большое количество ручных операций, в интеллектуальные, динамические и активные.

Экосистема: внедрение гибкой экосистемы в сочетании с инновационной моделью сводит воедино основные компетенции поставщиков услуг в целях ускорения цифровой трансформации. Huawei предоставляет платформу и технологии автоматизации. Предлагаемые компанией возможности высвобождают ресурсы для партнеров и операторов связи, чтобы они могли сосредоточиться на своих основных предложениях.

Билл Тан подчеркнул, что цифровая трансформация должна осуществляться при активом участии всех заинтересованных сторон, чтобы получить ожидаемый положительный эффект. Он сообщил, что уровень цифровизации процессов в подразделении Huawei GTS значительно повысился благодаря инициативе по трансформации под названием Digital GTS, которая была реализована в 2016 году с целью внедрения цифровых технологий и автоматизации соответствующих процессов. За последние четыре года эта инициатива позволила выработать надежный подход к стимулированию прогресса:

Сначала мы выявляем проблемы на ключевых этапах бизнес-процессов. Затем предлагаем внедрить технологические решения там, где это необходимо.

Затем с помощью платформы мы оптимизируем существующие изолированные системы. Платформа сетевой аналитики (GDE) сводит воедино несколько сценариев обслуживания и путем автоматической передачи данных реализует функции автоматизации и интеллектуальные возможности в более широком масштабе.

Наконец, платформа является ядром для достижения цифровой синергии во многих областях, связанных с услугами, данными и экосистемой. В результате цифровая трансформация будет непрерывно ускоряться.

На конгрессе MWC Shanghai 2021 компания Huawei также анонсировала обновленное решение HUAWEI SmartCare®, способное предоставить более открытые, интеллектуальные и эффективные цифровые возможности. На первом этапе Huawei предоставляет данные и сетевые возможности, позволяющие операторам связи и партнерам по экосистеме координировать эти данные и сетевые возможности с помощью цепочек инструментов, которые сводят к минимуму потребности в программировании и позволяют создавать инновации в приложениях. Кроме того, платформа имеет более 30 встроенных интеллектуальных моделей, которые позволяют автоматически решать повторяющиеся задачи и сложные проблемы. Наконец, платформа модернизирует основные технологии и алгоритмы, включая интеллектуальное прогнозирование «приливов» и идентификацию горячих и холодных данных в кэше, что еще больше повышает эффективность использования вычислительных ресурсов. Эти три обновления позволяют Huawei ускорить цифровую трансформацию и оптимизацию процессов эксплуатации и обслуживания систем операторов связи.

По итогам форума компания Huawei выпустила технический документ T-BIM (Telecom-Building Information Modeling), в котором описана ИТ-модель узла связи. Предоставленное определение стандартных интерфейсов обеспечивает целостность и эффективность использования информации при межсистемном и междисциплинарном сотрудничестве, способствует внедрению технических стандартов, повышает эффективность управления активами и закладывает основу для развития отрасли в будущем.

Huawei продолжит работать с операторами антенно-мачтовых сооружений, операторами связи и отраслевыми партнерами в целях достижения взаимовыгодных результатов в масштабах всей отрасли и раскрытия потенциала цифровых узлов связи благодаря инновациям.