УФАС отменило подписание контракта на проект реставрации самарского драмтеатра

Заключение с подрядчиком контракта на проектирование, реставрацию и приспособление для современного использования Самарского академического театра драмы им Горького приостановлено. Решение приняло самарское УФАС после жалобы АО «Группа компаний “ЕКС”». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Антимонопольный орган рассмотрит жалобу в ближайшее время. Ранее Управление капитального строительства Самарской области объявило торги на проект реконструкции здания самарского драмтеатра. Стоимость работ превышает 116 млн руб.

Подрядчику предстояло провести инженерно-техническое проектирование здания театра. Победителем аукциона стало ООО «Волгатрасстрой-проект».

Однако АО «Группа компаний “ЕКС”» обжаловало это решение. Компания указала в своей жалобе, что предоставила обеспечение заявки на участие в конкурсе на сумму 5,8 млн руб. Но в связи с техническим сбоем заявка АО «ГК “ЕКС”» была возвращена, отмечается в документе.

Самарский академический театр драмы им. Горького был основан в 1851 году. Его здание было построено в 1888 году. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения. В последнее время здание нуждается в реставрации.

Георгий Портнов