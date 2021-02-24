В Саратовской области объявлен оранжевый уровень опасности

В Саратовской области из-за морозов 25 февраля объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

В этот день, также, как и в последние двое суток, прогнозируется аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на девять градусов и более. Ночью и утром в северной половине области возможен мороз до -35, не исключаются сильный снег (6 мм и более), метель, усиление юго-западного ветра, местами порывы до 15-18 м/с. Этим явлениям присвоен желтый уровень опасности.

Марина Ковалева