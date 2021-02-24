Юристконсульт воинской части Новороссийска попалась на мошенничестве

В Новороссийске юристконсульт одной из воинских частей около года вносила в журналы учета недостоверные сведения о якобы переработках в выходные и праздничные дни. В результате женщина незаконно получила компенсационные выплаты на сумму 52 тыс. руб., сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе предварительного следствия подсудимая полностью возместила ущерб. На днях суд вынес приговор, назначив наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника службы горючего и смазочных материалов авиационной части Росгвардии к четырем с половиной годам лишения свободы условно за хищение горюче-смазочных материалов (ГСМ) на сумму 28 млн рублей.

Наталья Решетняк