Супружескую пару в Ярославской области осудили за взятку сотруднику ФСБ

В Ярославской области осудили семейную пару бизнесменов за дачу взятки сотруднику пограничного центра ФСБ, сообщили в пресс-службе областного суда. Супругам Сергею и Татьяне Булавкиным было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 1.2 млн. руб.

Согласно материалам дела, Сергей Булавкин являлся учредителем общества, которое победило в закрытом аукционе в рамках государственного оборонного заказа на поставку в учебный центр в Борисоглебском районе говяжьей тушенки. Данный товар был поставлен на склад и принят госпожой Булавкиной на ответственное хранение. Татьяна Булавкина осуществляла административные функции в компании.

«Качество продукции оказалось низким. Чтобы не нести расходы по вывозу и хранению консервов, замене продукции на товар надлежащего качества, Булавкины склоняли должностное лицо учебного центра к подписанию фиктивных документов о замене продукции и принятии товара, с данной целью перевели должностному лицу денежные средства в размере 30 тыс. руб.»,— пояснили в пресс-службе суда, уточнив, что деньги были получены должностным лицом в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время приговор Ростовского районного суда в законную силу не вступил.

Дарья Сабаева