Трассу М-5 на въезде в Самару расширят

Победителем торгов на создание проекта капитального ремонта участка трассы М-5 «Урал» стало ООО «Проектно-конструкторское бюро “Перспектива”». Имеется ввиду часть дороги на подъезде к Самаре протяженностью около 12 км. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Проект, о котором идет речь, будет включать расширение проезжей части с четырех до шести полос и обустройство освещения. Расчетная скорость движения на нем составит 100 км/ч.

Подрядчик получит за свою работу 13 млн руб. Проект капремонта участка автодороги будет готов к 30 октября текущего года. Заказчиком работ является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Большая Волга”» Федерального дорожного агентства» («Поволжуправтодор»).

Георгий Портнов