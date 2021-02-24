Астраханский суд рассмотрит дело о мошенничестве при содержании безнадзорных животных

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя и врача-ветеринара. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном и в крупном размерах, и в пособничестве на их совершение. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, летом 2019 года предприниматель заключил муниципальные контракты по отлову и содержанию бездомных животных с МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МО «Красноярский район» на сумму более 2,2 млн руб. и администрацией МО «Володарский район» на сумму более 540 тыс. руб. Предположительно, мужчина не выполнил обязательства и похитил деньги при пособничестве врача-ветеринара, который якобы изготовил фиктивные акты оказанных услуг и предоставил их заказчикам.

Для возмещения ущерба прокуратура предъявила исковое заявление, на имущество обвиняемых наложены аресты. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай