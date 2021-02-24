Депутат Александр Хинштейн снова раскритиковал передачу автобусных перевозок в Самаре в частные руки

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн снова раскритиковал передачу автобусных перевозок в частные руки. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Наглядный итог передачи городских перевозок Самары в руки частников: хорошо всем, кроме жителей. https://t.co/dotRBXqaCj — Александр Хинштейн (@Khinshtein) February 23, 2021

Парламентарий отреагировал на комментарий жителя Красноглинского района Самары, чей ребенок больше 40 минут ждал автобус ООО «СамараАвтоГаз» на морозе. Александр Хинштейн отметил, что «всем хорошо кроме жителей».

Ситуация с автобусными перевозками в Самаре остается близкой к критической. Жители отдаленных районов города регулярно жалуются на коммерческую фирму ООО «СамараАвтоГаз», не выпускающую нужное количество транспорта на муниципальные маршруты. Депутат Александр Хинштейн ранее эмоционально отреагировал на очередное видео со штурмом автобуса в Куйбышевском районе Самары, обвинив местные власти в передаче перевозок в «частные и нечистые руки». Позже парламентарий удалил этот пост.

Ранее прокуратура Самары внесла главе города Елене Лапушкиной представление за невыполнение ООО «СамараАвтоГаз» муниципальных контрактов. Коммерческий перевозчик допускает многочисленные нарушения, сообщает надзорное ведомство.

Автобусы ООО «СамараАвтоГаз», работающие на различных муниципальных маршрутах в Самаре, регулярно сходят с линии, не довозя пассажиров до конечной остановки. По информации сотрудников фирмы, многие автобусы нельзя выпускать на линию, однако обновления парка частный перевозчик не планирует.

ООО «СамараАвтоГаз» является коммерческим перевозчиком, работающим на муниципальных автобусных маршрутах Самары. В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» (ООО «САГ») был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

Автобусы ООО «СамараАвтоГаз» регулярно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Последняя крупная авария произошла в октябре 2019 года, когда автобус ООО «СамараАвтоГаз» на большой скорости врезался в столб. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Андрей Сазонов