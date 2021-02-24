«Свеза» за 2020 год инвестировала в проекты около 700 млн рублей

Комбинат «Свеза» за прошлый год направил на лючевые инвестиционные проекты петербургского предприятия 689 млн рублей.

По данным пресс-службы компании, за прошлый год «Свеза» приступила к реконструкции реконструкция участка раскряжевки. Общие инвестиции в проект составили 70 млн рублей. Кроме того, 591 млн рублей было вложено в строительство мини-ТЭЦ, около 40 млн рублей на улучшение условий труда сотрудников комбината.

Кроме того, в прошлом году «Свеза» удвоила отгрузку фанеры с UV- покрытием, она составила 11 тыс. куб. м. В бюджеты всех уровней по итогам 2020 года было направлено 263,682 млн рублей в виде налогов и сборов.