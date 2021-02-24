Глава муниципалитета в Оренбуржье оштрафован за ограничение прав участников торгов

Руководитель одного из муниципалитетов Тюльганского района Оренбургской области привлечен к административной ответственности за нарушение процедуры торгов (ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ). Ранее соответствующее постановление вынесла прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Установлено, что глава муниципалитета ограничил круг участников торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества»,– говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что чиновник утвердил аукционную документацию и провел конкурс без публикации необходимых сведений. В связи с этим региональное УФАС вынесло постановление, по которому главе муниципалитета был назначен штраф.

Георгий Портнов