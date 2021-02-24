«Часы на разный вкус и однозначно заточены на коммерческий успех»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о самых интересных моделях, которые были представлены онлайн.

Сколь часто ни говорили бы некоторые профессионалы, критики и эксперты о том, что Hublot — это часы для тех, кто в часах не разбирается, не является ценителем вековых традиций и сложной механики, продукт это по-своему гениальный. И неудивительно, ведь современный Hublot — создание настоящего гения маркетинга Жана-Клода Бивера, сделавшего бренд, который взорвал мир. Бивер долгое время его — бренд, а не мир — и возглавлял.

Недавно Hublot представил новые часы онлайн. Показать их должны были на Неделе часов LVMH в Дубае, но пандемия не дала, так что судим по картинке. Моделей немало, они на разный вкус и однозначно заточены на коммерческий успех. Расскажу о тех, которые запомнились лично мне — это карбоновые Big Bang Unico Titanium Rainbow с радужными цветными камнями — сапфирами, аметистами, топазами и цаворитами — безелю. Радугой по ободку не удивишь, а вот так же радужно переливающимся ремешком — вполне себе. Выглядит вместе отлично, как и аналогичная модель, в которой в дополнение к багетам по безелю радужным паве украшен еще и корпус.

Партнерство с французским художником Орлински — уже классика для Hublot. Новые созданные в рамках него модели — у рубленными корпусами (фирменный прием для скульптур Орлински). Самая эстетически близкая к тем самым скульптурам модель — в синей керамике. Еще одно партнерство — с Такаси Мураками. Classic Fusion с фирменной для него ромашкой: вопреки любви Мураками к цветам, полностью черный. И в этом есть определенный шик.