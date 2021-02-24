Сочинцы выберут общественные территории для благоустройства в 2022 году

Жители Сочи примут участие в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Голосование состоится с 27 апреля по 30 мая на федеральном портале. Предварительное обсуждение проектов пройдет на официальном сайте мэрии Сочи.

В 2021 году в рамках программы в Сочи запланировано благоустройство четырех общественных территорий (по одной в каждом из административных районов курорта). Их сочинцы выбрали в 2020 году. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и ожидается финансирование.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, администрация Краснодара перенесет голосование по выбору зеленых зон, которые будут благоустроены в 2022 году. По данным властей краевого центра, это сделано по рекомендации Минстроя РФ, который хочет провести в единые сроки рейтинговое голосование по всей стране – это произойдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Наталья Решетняк