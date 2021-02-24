В Челябинской области осудили предпринимателя за взятку экс-ректору УралГУФК

В Челябинской области директора коммерческой организации приговорили к штрафу в 3,5 млн руб. за дачу взятки в крупном размере бывшему ректору Уральского государственного университета физической культуры, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Челябинской области.

Следствием установлено, что осужденный в апреле 2020 года передал через посредника ректору УралГУФК часть взятки в сумме 500 тыс. руб. за содействие в заключении договоров по ремонту зданий студенческого общежития и спорткомплекса «Манеж». Против предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ, санкция которой предусматривала до 15 лет лишения свободы. Ему был назначен штраф в сумме 3,5 млн. руб. Оперативное сопровождение расследованию осуществляли сотрудники регионального УФСБ.

Данный эпизод стал частью расследования против бывшего ректора УралГУФК Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой. В сентябре 2020 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего руководителя вуза к шести годам колонии и штрафу в 3 млн руб. по обвинению в получении взяток на сумму 4,1 млн руб. от представителей коммерческих организаций за помощь в получении госконтрактов и договоров с университетом. Его дочь Анастасия Орехова, выступавшая посредником в коррупционных схемах, получила четыре года лишения свободы и штраф в 2 млн руб.