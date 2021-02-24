Крупная авария на газопроводе в Оренбуржье устранена

В среду закончены аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. В настоящее время газ поступает в сети. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на первого вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина.

«Все села Новосергиевского, Илекского районов и Соль-Илецкого городского округа получают газ по прежней схеме. В Илекском районе и соль-илецком селе Линевка газ не отключался, там лишь было снижение давления»,– цитируются в сообщении слова Сергея Балыкина.

Перебоев с подачей газа в дома потребителей не будет. Однако полностью последствия аварии планируется устранить через сутки. Речь идет о технических работах по восстановлению магистральных газопроводов «Оренбург-Новопсков» и «Союз», предназначенных для транзита газа.

Авария с возгоранием газа на магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков, входящем в систему ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», произошла во вторник. В результате нее пять сел Новосергиевского района с обеда остались без газа. В связи с этим коммунальные службы выкупили в магазинах обогреватели и раздали жителям пострадавших населенных пунктов для обогрева.

Георгий Портнов