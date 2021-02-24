Рождаемость в Пермском крае снизилась в прошлом году на 4,5%

Демографическая ситуация в Пермском крае за 2020 год в сравнении с предыдущим годом характеризовалась снижением числа родившихся на 4,5% и ростом количества умерших на 16,5%. Естественная убыль населения в прошлом году составила 14 594 человека. Такие данные приводит Пермьстат.

В структуре смертности населения Пермского края наибольшую долю занимают болезни системы кровообращения (50,1%), а также новообразования (13,3%), несчастные случаи, травмы и отравления (7,2%).

Среди всех внешних причин значительный удельный вес пришелся на самоубийства (23,6%), транспортные травмы (9,3%), убийства (9,1%), падения (7,7%), несчастные случаи, вызванные действием дыма и огня (6,6%), и случайные отравления алкоголем (5,8%). Среди всех умерших за 2020 год лица трудоспособных возрастов составили 23,5%, или 9409 человек, из которых более трех четвертей — мужчины (77,5%).