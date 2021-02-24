В Пензенской области два преподавателя транспортного вуза подозреваются во взяточничестве

В Пензенской области Приволжское СУ СКР на транспорте возбудило 16 уголовных дел в отношении двух преподавателей филиала ФГБОУ ВПО «Самарского государственного университета путей сообщения» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Об этом сообщили в СУ СКР на транспорте.

По версии следствия, с 2018 года по 2020 год подозреваемые требовали от обучающихся деньги в размере от 7 тыс. руб. до 11 тыс. руб. за положительную и беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов без проверки знаний. Предположительно, выполнение от имени студента выпускной квалификационной работы, а в последующем подготовка рецензии с допуском к защите оценивалось от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Преступления выявили сотрудники УТ МВД России по ПФО.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай