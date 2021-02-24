В Ростовской области выдача автокредитов выросла на 5,5%

В январе 2021 года в Ростовской области было выдано более 1,8 автокредитов, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.

В целом в России выдача автокредитов увеличилась на 5%. Кроме того, вырос уровень одобрения заявок граждан на автокредиты со стороны. одобрения заявок граждан на автокредиты со стороны. «Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева