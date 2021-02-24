«Ренессанс страхование» открыло медицинский центр в Петербурге

«Ренессанс страхование» открыло клинику в Петербурге. Как рассказали “Ъ-СПб” в компании, медицинский центр запущен 18 февраля в Кузнечном переулке, где арендуется помещение площадью 740 кв. м на условиях долгосрочной аренды. В организацию медцентра она вложила 20 млн рублей из собственных средств. С момента регистрации юрлица до получения лицензии, включая ремонт, закупку оборудования и подбор врачей, проект занял пять месяцев.

«У нас была небольшая клиника в Петербурге, которая не осуществляла амбулаторные приемы — только вызовы на дом, офисные приемы и телемедицину. Мы решили расширить возможности амбулатории для выстраивания цепочки онлайн и офлайн. Офлайн позволяет устранить недостатки телемедицины — невозможность постановки диагноза, очный осмотр, обучение врачей на практических кейсах», — прокомментировали в пресс-службе «Ренессанс страхование». В клинике будут принимать врачи по 32 специальностям, от терапии до диетологии, добавили там.

Они же будут обеспечивать собственный телемедицинский сервис, включенный в программы ДМС клиентов «Ренессанс страхование». В частности, в онлайне смогут остаться первичные обращения и расшифровка анализов, составляющие около 55% обращений в компанию. Всего В 2020 году ее врачи дистанционно проконсультировали 13 тыс. людей — в десять раз больше, чем в 2019-м.

В будущем компания планирует войти в топ-10 клиник Петербурга по контрактам ДМС, однако расширять сеть собственных медцентров в городе руководство не намерено.

Напомним, что в кокнце прошлого года новым руководителем «Ренессанс страхования» в Северо-Западном регионе стала Татьяна Никифорович, ранее работавшая в телекоммуникационной компании Tele2.

Елена Большакова