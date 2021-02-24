«Продимекс» возведет на курском заводе хранилище для мелассы за 150 млн рублей

Холдинг «Продимекс» намерен в 2021 году возвести на Золотухинском сахарном комбинате (входит в структуру холдинга ООО «Курсксахарпром») хранилище для мелассы емкостью 32 тыс. тонн. Об этом рассказал заместитель генерального директора «Продимекса» Вадим Ерыженский.

По его словам, проект строительства уже утвержден. Объем инвестиций в объект должен превысить 150 млн рублей. Хранилище предполагается сдать в эксплуатацию до конца 2021 года.

Нынешнее мелассохранилище будет третьим подобным объектом на заводах «Продимекса». Еще два хранилища работают на предприятии в Ольховатке Воронежской области, где налажена переработка мелассы. На этот же завод будут доставлять и мелассу с Золотухинского сахарного комбината. В Ольховатке из нее будут получать дополнительный сахар и производить бетаин.

Напомним, на Золотухинском сахарном комбинате реализуется масштабная программа модернизации, в которую уже было вложено более 3 млрд рублей. Ее цель — увеличение мощности завода до 12 тыс. тонн, расширение линии по фасовке и дополнительное повышение качества готовой продукции.