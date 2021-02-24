В конце февраля в Татарстане потеплеет до 1 градуса выше нуля

В Татарстане 27 февраля днем температура повысится до +1°, ночью ожидается -3..-8°, передает Гидрометцентр.

При этом завтра в республике сохранится аномально холодная погода. Ночью температура воздуха составит -24..-29°, в низких местах до -34°. Днем поднимется до -13..-18°. В течение дня ожидаются снег, метель и сильный ветер порывами 15-18 м/с.

26 февраля столбики термометров покажут -13..-18°, на востоке до -23°, днем -2..-7°. 28 февраля ночью похолодает до -12..-17°, днем ожидается не выше -9..-14°.

"Ъ-Казань"