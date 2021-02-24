«Ночь музеев» в Екатеринбурге состоится 15 мая

Акцию «Ночь музеев» в Екатеринбурге планируется провести 15 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ее главной темой в 2021 году станет 15-летний юбилей мероприятия, дополнительные темы будут связаны с Годом науки и технологий в России и Годом медицинского работника в Свердловской области. В данный момент оргкомитет культурного проекта начал прием заявок на участие.

Подготовка «Ночи музеев» ведется с учетом необходимых санитарно-эпидемических требований: особое внимание будет уделено уличным активностям и формированию пространств под открытым небом, чтобы избежать скопления большого количества посетителей в музеях.

Напомним, в 2020 году из-за распространения инфекции COVID-19 «Ночь музеев» дважды проводилась в онлайн-режиме: в мае участие в акции приняли участие более 80 площадок, на которых состоялось более 200 мероприятий (виртуальные игры и концерты, онлайн-экскурсии и мастер-классы), в ноябре участвовало 11 площадок.

Первая «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. Спустя два года мероприятие решили провести во Франции. В 2005 году Совет Европы одобрил инициативу Франции о ежегодном проведении международной акции «Ночь музеев». В России первая «Музейная ночь» была проведена Красноярским музейным центром в 2002 году. В Екатеринбурге акция традиционно проходит с 2007 года. В 2019 году музейные площадки в Свердловской области посетили более 220 тыс. человек.

Ирина Пичурина