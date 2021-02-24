Очередного воронежского адвоката обвинили в мошенничестве

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовные дела в отношении 34-летнего адвоката. Ей уже предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), вину она признала. По данным источников “Ъ-Черноземье” в силовых структурах региона, речь идет о сотруднице «Адвокатской консультации Левобережного района» Елене Крыжановской.

По версии следствия, в октябре 2019 года 36-летний мужчина попросил адвоката представлять его интересы «в рамках проводимой в полиции проверки». Позднее Елена Крыжановская сообщила клиенту «заведомо ложные сведения о планируемом привлечении того к уголовной ответственности» и потребовала 260 тыс. руб. для решения вопроса. В ноябре того же года адвокат получила эту сумму.

А в марте 2020 года к ней обратился 87-летний местный житель «в целях оказания юридических услуг по вопросам наследования квартиры в судебном порядке». От него, считает следствие, адвокат потребовала 100 тыс. руб. за решение вопроса в его пользу, а полученными средствами «распорядилась по собственному усмотрению». После этого она в апреле 2020-го и феврале 2021-го она получила еще не менее 200 тыс. руб. от клиента.

Александр Прытков