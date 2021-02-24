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Саратов. Средняя Волга
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Новости
14:21
За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы
15:47
Возбуждено уголовное дело в отношении отношении танцевавшего на Мамаевой кургане студента
15:43
В Пензенской области два преподавателя транспортного вуза подозреваются во взяточничестве
15:07
В пяти районах Пензенской области возведут новые детские сады
14:31
Губернатор потребовал вернуть в официальный сектор 57 тыс. саратовских работников
12:26
В деле о ДТП с участием машин «скорой» и полиции в Саратове пока нет подозреваемых
12:07
На развития мелиораций Пензенской области направят 112,8 млн рублей
11:56
В саратовских школах частично отменяются занятия
11:38
Житель Саратова раскаялся в убийстве 22-летней девушки
11:02
В Волгограде задержали станцевавшего на Мамаевом кургане студента
10:29
В Калмыкии двое экс-полицейских проведут до восьми лет в тюрьме за взяточничество
10:07
Один из крупнейших автоперевозчиков Саратова просит признать его банкротом
09:47
Астраханская детская больница получила новый рентгеновский комплекс
09:37
Из-за аномальных морозов в Саратовской области общественный транспорт взят на особый контроль
09:14
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Материал удален по решению редакции
Ъ-Средняя Волга-Online
от
24.02.2021, 15:08
Главные новости от “Ъ-Средняя Волга”
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
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