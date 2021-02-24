Федеральные власти обновили состав оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Из него вышли бывшие пермские руководители и вошли новые меценаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Распоряжение подписано 22 февраля.

Согласно документу, председателем комиссии является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его заместителем назначен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В состав оргкомитета включены замминистра науки и общего образования Наталья Бочарова, замминистра экономического развития Сергей Галкин, врип главы Перми Алексей Демкин, председатель Волго-Вятского филиала Сбербанка Петр Колтыпин, президент Единой баскетбольной лиги Сергей Кущенко, преподаватель Московской консерватории им. Чайковского Павел Милюков, замгендиректора АО «РЖД» Дмитрий Пегов и член правления ПАО «Сибур-холдинг» Александр Петров.

Отметим, что в составе совета остался бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и экс-глава Перми, ныне зампред краевого правительства Дмитрий Самойлов. Из состава оргакомитета исключены бывший губернатор Прикамья Максим Решетников, бывший зампред краевого правительства Антон Клепиков, бывший глава Пермской гордумы Юрий Уткин.

300-летие Перми отметят в 2023 году. В программу подготовки к 300-летию Перми включено свыше 100 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры. Из утвержденных проектов был выбран ряд приоритетных. К ним относятся: благоустройство Комсомольского проспекта и ул. Ленина, реконструкция эспланады, строительство нового корпуса краевой инфекционной больницы, реконструкция железнодорожного вокзала, обновление парка общественного транспорта, развитие инфраструктуры пермского аэропорта, строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета, здания художественной галереи, краевой музыкальной школы, реконструкция здания цирка, манежа «Спартак», реставрация здания Пермского театра юного зрителя и другие. Весь пакет инвестпроектов к 300-летию Перми оценивается в 140 млрд руб.