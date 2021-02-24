24 февраля, среда
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Тюменский индустриальный университет вернется к очному формату обучения с 1 марта

С 1 марта Тюменский индустриальный университет (ТИУ) возобновит обучение в очном формате, сообщила пресс-служба университета. При этом лекции, на которых присутствуют более 60 человек, по-прежнему будут проходить дистанционно.

Сессия для студентов заочной формы обучения также пройдет в дистанционном формате. Кроме того, на дистанционном обучении до особого распоряжения останутся иностранные обучающиеся, находящиеся за пределами России. «Иностранные студенты, прибывшие на территорию страны, будут допущены к очному обучению после предоставления отрицательных результатов анализов на COVID-19»,— говорится в сообщении.

С начала пандемии общее число инфицированных в Тюменской области составило 30 969 человек. Более 29 тыс. из них выздоровели, 277 пациентов скончались.

Михаил Мананников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения | все

Партнерские проекты | все

Истории | все

Профиль пользователя