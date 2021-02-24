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Жителя Ижевска осудили за угон автомобиля под видом аренды

47-летнего жителя Ижевска осудили за мошенничество при аренде автомобиля (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему 3 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Подсудимый признал свою вину.

Установлено, что мужчина действовал в составе группы лиц. Он похитил автомобиль стоимостью 550 тыс. руб. под видом аренды, используя поддельные документы. Затем он передал машину соучастнику, за что получил 5 тыс. руб. Автомобиль был сдан в авторазбор, но потерпевший сумел его найти из-за установленного на транспортное средство маячка.

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