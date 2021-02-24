В Ростове планируют построить школу на 1650 мест

Во втором квартале 2021 года в Ростове начнется строительство школы на 1650 мест. Она будет располагаться в микрорайоне «ЮФУ», а именно в границах улиц Зорге — Мильчакова — Благодатной. Об этом во время заседания городской думы сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Трансляция заседания шла на Youtube-канале администрации.

«В 2020 году была разработана проектно-сметная документация на строительство школы. При формирование бюджета на 2021 год нами было предусмотрено финансирование в 1,6 млрд руб. Уже во втором квартале 2021 года мы сможем приступить к строительству школы»,— сообщил господин Логвиненко. Он отметил, что школа будет самой крупной и современной на Юге России.

Наталья Шинкарева