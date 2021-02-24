Губернатор потребовал вернуть в официальный сектор 57 тыс. саратовских работников

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о стабилизации на рынке труда региона. Такое мнение он выразил на совещании с руководителями районных центров занятости.

По официальным данным, численность безработных по сравнению с пиком, который пришелся на 1 октября, снизилась на 37,6 тыс. чел., и сегодня составляет 26,6 тыс. Уровень безработицы – 2,2% при среднероссийском в 3,4%.

Господин Радаев напомнил, что президентом была поставлена задача к концу года выйти на докризисный уровень. По итогам 2019 года в регионе официально было трудоустроено свыше 1 млн чел., в связи с чем в официальный сектор требуется вернуть не менее 57 тыс. работников.

Марина Ковалева