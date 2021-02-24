Ярославец отдал мошенникам 145 тысяч рублей

Во Фрунзенском районе Ярославля произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 61-летний мужчина лишился 145 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошенники действовали по стандартной схеме.

По данным пресс-службы, мужчине позвонили неизвестные, и представившись сотрудниками службы безопасности одного из банков, а также сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом предотвращения оформления кредита на его имя, убедили снять денежные средства с личного счета и перевести их на указанные ими номера счетов. Следуя инструкциям звонивших, ярославец перевел мошенникам 145 тыс. руб.

В настоящий момент, по данному факту мошенничества проводится проверка.

Дарья Сабаева