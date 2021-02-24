Количество жалоб на банки Свердловской области выросло на 12% На страховые компании стали жаловаться на 40% реже

За 2020 год количество жалоб на банки Свердловской области увеличилось на 12%, сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Основными поводами жалоб стали вопросы, связанные со взысканием просроченной задолженности, списанием средств со счетов в рамках исполнительных производств, а также вопросы, вызванные пандемией коронавируса.

В частности, жители Свердловской области сообщали о проблемах с получением кредитных каникул и реструктуризации кредитов по собственным программам банков. Однако, по данным управления Банка России, значительная часть жалоб по сути являлась запросом на разъяснение мер поддержки во время пандемии.

В то же время количество жалоб на страховые компании Свердловской области сократилось на 40%, говорится в сообщении. Наибольшее сокращение коснулось сферы ОСАГО. Сократилось количество жалоб на применение коэффициента бонус-малус и оформление электронных полисов. Кроме того, на 12% сократилось количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО). В частности, уменьшилось количество обращений о взыскании просроченной задолженности. По данным управления Центробанка, снижение произошло в том числе из-за выведения недобросовестных компаний из реестра финансовых организаций.

Всего в прошлом году Банк России получил около 8 тыс. обращений от жителей Свердловской области.

Михаил Мананников