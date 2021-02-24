В Самаре расследуют падение наледи с крыши дома на подростка

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Это произошло после падения наледи на подростка в Самаре. Об этом в среду сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, 10 января текущего года результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши дома № 112 по ул. Физкультурной в Промышленном районе Самары произошло падение наледи на подростка 2008 года рождения»,– говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают расследование. В настоящее время устанавливаются подозреваемые.

Георгий Портнов