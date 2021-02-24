В Югре продлили режим самоизоляции для пожилых людей до 31 марта

В Югре до 31 марта продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и граждан с пониженным иммунитетом, такое решение принято по итогам оперативного штаба округа.

По словам директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, в медицинских учреждениях региона фиксируется стабильное ежесуточное снижение числа пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Югре зафиксировано 125 новых случаев COVID-19. За весь период в регионе заболели 50 995 человек, 48 676 пациентов выздоровели, умерли 734.

На минувшей неделе в Югру поступило 21,2 тыс. доз вакцины от коронавируса.