В Самаре 3,2 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии

Коммунальная авария стала причиной отключения холодной воды в 22 многоквартирных домах в среду в Самаре. Происшествие случилось днем в Долотном переулке, 16, в Куйбышевском районе города. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В частности, установлено, что по указанному адресу произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. Без холодной воды остались 3,2 тыс. жителей, включая 480 детей.

Кроме 22 домов, подача холодного водоснабжения прекращена в школу и медучреждение. Ликвидировать аварию планируется к 22:00 (MSK+1).

Георгий Портнов