Банк Уралсиб принял участие в проекте «Бизнес-клуб» для предпринимателей Башкортостана

Банк Уралсиб принял участие в образовательном проекте «Бизнес-клуб» на телеканале UTV. Посмотреть запись эфира можно по ссылке.



«Бизнес-клуб» — совместный проект Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России и Государственного комитета РБ по предпринимательству, он задуман как площадка для диалога бизнеса, банков и представителей различных структур. Цикл передач охватывает актуальные темы и вопросы, помогает понять интересы бизнес-сообщества, а также рассказывает о тех мерах поддержки, которые действуют в регионе и могут быть интересны местным компаниям.

Передача с представителем Уралсиба была посвящена теме обеспечения кредитов под поручительство Гарантийного фонда. Об особенностях и преимуществах этого инструмента рассказывали эксперты и представитель действующего бизнеса.

«При правильном применении кредиты дают бизнесу возможность и силы для быстрого роста. А благодаря гарантийной поддержке они становятся более доступными и понятными, — отметил Азат Хайруллин, заместитель директора, руководитель департамента финансовых инструментов поддержки субъектов МСП АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства».

«Работа с малым бизнесом и увеличение выдачи кредитов — одна из приоритетных задач банка на текущий год, — подчеркнула Евгения Марченко, директор по продажам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Башкортостане. — При этом слаженная работа с фондом, комитетом — основа нашего постоянного движения навстречу задачам клиента. Мы участвуем в проектах и программах, которые направлены на доступность кредитования, на целевые и общие программы».

Мнение о востребованности кредитов и дополнительных возможностей при их оформлении поддержала участница эфира Людмила Яни, директор, учредитель ООО «Башкирская аккумуляторная компания»: «Бизнесу нужны кредиты, так как развиваться, рассчитывая только на собственные средства, невероятно сложно, особенно в высоко конкурентных нишах. Для нашей компании процедура работы с Гарантийным фондом прошла очень легко. Так как мы лояльный и давний клиент Уралсиба, то и пакет документов потребовался упрощенный, и решение было принято в оперативные сроки. Кредиты — это проверенный инструмент развития для компании, например, для того, чтобы выйти на новый уровень закупок, расширить автопарк».

Участники также обсудили новые форматы работы, которые вошли в практику в период пандемии и изоляции. Возросший спрос на онлайн-услуги подстегнул разработку и внедрение новых дистанционных сервисов. Банк, например, расширил возможности онлайн-бухгалтерии прямо из Банк-Клиента, а также запустил сервис регистрации start.uralsib.ru с удобными формами документов и шаблонами.

Передачи «Бизнес-клуба» выходят вечером в среду в 20:00 один раз в две недели. Уралсиб планирует принять участие еще в одном эфире проекта, запланированном на март 2021 года и посвященном теме банковских гарантий.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.