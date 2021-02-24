С 1 марта в Югре могут разрешить проводить концерты

Власти Югры обсуждают возможность возобновить проведение концертов с 1 марта. «Предлагаем рассмотреть возможность возобновления с 1 марта деятельность концертно-театральных организаций, в том числе филармоний, органных залов с заполняемостью не более 50% от общей вместительности и с неукоснительным соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора»,— рассказал директор регионального департамента культуры Артур Латыпов.

Он напомнил, что с 1 февраля при условии соблюдения всех методических рекомендаций Роспотребнадзора в регионе возобновлена деятельность музейных организаций, библиотек, театров, включая показ спектаклей, гастроли, концертную деятельность (проведение виртуальных трансляций, уроков для школьников), культурно-досуговых учреждений для занятий клубных формирований и учреждений, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, кинопоказов.

С начала пандемии в Югре COVID-19 заразились 50 995 человек. Из них 48 676 уже выздоровели, 734 пациента скончались.