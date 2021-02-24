Руководитель Кировского района Перми претендует на пост главы Пермского района

И. о. главы Кировского района Перми, бывший вице-премьер краевого правительства Владимир Цветов подал документы на конкурс по отбору руководителя Пермского муниципального района. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией в Пермском районе.

Один из собеседников полагает, что кандидатуру Владимира Цветова готовы поддержать как представители администрации губернатора Пермского края, так и депутаты земского собрания района. Отметим, что ранее господин Цветов уже работал в Пермском районе и возглавлял местную администрацию.

Пост главы Пермского района стал вакантным в сентябре 2020 года, когда руководитель муниципалитета Александр Кузнецов, возглавлявший район с 2000 года, досрочно покинул должность. Первый конкурс на пост главы района не состоялся. Осенью прошлого года конкурсная комиссия представила земскому собранию двух кандидатов: министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко и главу Кукуштана Александра Кулакова. Однако депутаты не стали голосовать за них.

Не дожидаясь окончания конкурса, земцы внесли в положение изменения, позволяющие выбрать председателя комиссии с правом решающего голоса из представителей района, а не краевой власти. Депутаты также предусмотрели возможность принимать решения без участия представителей губернатора. В начале 2021 года эти изменения были отменены Пермским краевым судом, и земцы вернулись к типовому документу.

Прием документов на действующий конкурс заканчивается 11 марта. Сам конкурс запланирован на 31 марта. Кандидаты предложат свои программы развития Пермского района. Комиссия, состоящая из представителей губернатора Пермского края и муниципалитета, отберет двух кандидатов и представит их депутатам земского собрания. Главой станет претендент, получивший наибольшее количество голосов.