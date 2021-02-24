«Технониколь» планирует вложить в белгородский завод каменной ваты 302 млн рублей

Корпорация «Технониколь» намерена в 2021 году вложить в модернизацию белгородского завода каменной ваты «Техно» 302 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, на предприятии планируется завершить начатую в 2020 году модернизацию плавильного агрегата, а также продолжить реализацию программы по дополнительному снижению выбросов. В частности, новый комплекс очистки отходящих газов позволит увеличить степень очистки до 95–97%.

Кроме того, завод планирует развивать логистические и погрузочно-разгрузочные процессы. В пресс-служба пояснили, что будет установлена топливно-раздаточная колонка с автоматической идентификацией транспортного средства и водителя. Это, отметили в компании, позволит сократить время заправки погрузчиков и усилить контроль за расходом ГСМ.

Александр Прытков