В Магнитогорске будут судить преступную группу за торговлю контрафактным табаком на 24 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу шести местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте немаркированного табака стоимостью более 24 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, в 2017-2020 годах житель Магнитогорска организовал преступную группу. Он покупал у неустановленных лиц немаркированные сигареты и перевозил в арендованные складские помещения. Остальные соучастники выполняли роли приемщиков, учетчиков товара, выдавали контрафактный табак оптовым и розничным покупателям, а также продавали сигареты в торговых павильонах. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более 172 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок на сумму более 24 млн руб. Кроме того, соучастники приобрели более 17 тыс. пачек сигарет «Marlboro», для внешнего оформления которых незаконно использовался зарегистрированный товарный знак, нарушив исключительные права правообладателя – компании Philip Morris Brands Sarl. Ущерб превысил 3 млн руб.

Уголовное дело в отношении организатора, заключавшего досудебное соглашение, преступной группы выделено в отдельное производство. В ходе следствия арестованы его деньги – 5,1 млн руб. Материалы в отношении шестерых соучастников направили в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. В зависимости от степени участия они обвиняются по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий) и ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).