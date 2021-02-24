16 проблемных домов в Перми и Пермском районе достроят по утвержденному графику

В Пермском крае разработан график завершения строительства 16 долгостроев, расположенных в Перми и Пермском районе. Ранее Федеральный фонд защиты прав дольщиков признал все эти объекты пригодными для достройки.

Как сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края, на завершение строительства 16 проблемных домов требуется 3,5 млрд руб. Из этой суммы 950 млн руб. будет направлено из краевого бюджета. График сдачи объектов выглядит следующим образом: ул. Толмачева, 15 — III квартал 2022 года; ул. Екатерининская, 175 (три дома) — IV квартал 2023 года; ул. Юнг Прикамья, 14 — II квартал 2023 года; ул. Ушакова, 34 — III квартал 2023 года; ул. Кировоградская, 68а — II квартал 2023 года; пр. Декабристов, 97 — II квартал 2023 года; ул. Карпинского, 114 — III квартал 2023 года; ул. КИМ, 14 — II квартал 2023 года; ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 98 и 100 — III квартал 2023 года; с. Култаево, ул. Кедровая, 18 и 20 — III квартал 2023 года.

На выплату компенсаций дольщикам других 19 недостроев направят 1,1 млрд руб. Их получат 569 человек — участников долевого строительства ЖК «Первый Пермский микрорайон», ЖК «Компаунд Живаго», ул. Цимлянская, 28 и 30.

Глава региона поручил краевому минстрою усилить информирование дольщиков о проводимой работе. «Понятно, что по тем домам, где принято решение по выплатам, жители получают деньги и дальше могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Но по тем объектам, которые надо достраивать, жители могут находиться в неведении. Наша задача — на каждом этапе им разъяснять, что к чему. Чтобы у них не было ощущения безвыходности ситуации. Они должны знать, что не остались один на один с проблемой, что мы помогаем и делаем все от нас зависящее, чтобы они смогли заехать в свои квартиры как можно скорее»,— заявил Дмитрий Махонин.