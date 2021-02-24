Выдача автокредитов нижегородцам выросла на 21% в январе

В Нижегородской области в январе было выдано более 1,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 21,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Нижегородская область оказалась на втором месте по темпу роста выдачи таких займов среди регионов-лидеров по объемам автокредитования: на первом месте оказалась Новосибирская область (+30,8%, до 1 тыс. единиц), на третьем — Красноярский край (+18,4%, до 830 единиц).

Всего в России в январе было выдано 65,3 тыс. автокредитов, рост по сравнению с январем прошлого года составил 5%.

Анастасия Еремина