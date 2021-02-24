ВТБ выдал льготные кредиты кубанским аграриям по программе №1528 на сумму 6,7 млрд рублей

Кредитный портфель финансового учреждения в крае по программе №1528 минсельхоза России вырос до 4,1 млрд руб. С начала ее действия банк предоставил льготное финансирование сельхозпроизводителям Кубани на сумму 6,7 млрд руб., сообщается в пресс-релизе ВТБ.

В целом по России кредитный портфель учреждения в рамках льготной программы вырос на 56% и превысил 190 млрд руб. Число действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч. Общий объем выдач за период действия программы достиг 252 млрд руб.

Программа №1528 действует с 2017 года. Согласно ее условиям банки, предоставляющие льготные кредиты сельхозпроизводителям по ставке не более 5% годовых, получают от государства субсидии. Программа создана для того, чтобы повысить доступность кредитования для АПК.

«ВТБ всегда отмечал большой спрос на кредиты в рамках программы №1528, даже в период пандемии у предприятий АПК не снижалась потребность в развитии проектов и их финансировании. Преимущественная доля в нашем портфеле по программе приходится на инвестиционные кредиты», - рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Он также сообщил, что в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов банк с февраля запустили прием заявок от представителей этой отрасли.

Андрей Ульченко