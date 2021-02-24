36 свертков с наркотиками изъяли у 18-летней жительницы Удмуртии

18-летнюю уроженку Воткинского района Удмуртии задержали за покушение на сбыт наркотиков. В ходе досмотра полицейские изъяли у нее 36 свертков с синтетическими наркотиками, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что подозреваемая арендовала в Ижевске квартиру. С января 2021 года она была закладчиком интернет-магазина. Партию запрещенных веществ она забрала из тайника в лесопосадке на ул. Удмуртской с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.