Жителя Самарской области будут судить за мошенничество с ликвидацией свалок на 1,2 млн рублей

Житель поселка Безенчук обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, полученных преступным путем с использованием служебного положения (п. «б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии правоохранителей, директор ООО 1988 года рождения заключил с администрацией муниципального района контракт по ликвидации свалок. Однако отходы он не вывозил на утилизацию, а размещал под грунтом земли на этом же участке, установила полиция.

В дальнейшем обвиняемый использовал свое служебное положение и представил в комитет по строительству районной администрации проектно-сметную и бухгалтерскую документацию с фиктивными сведениями. В них сообщалось, что стоимость работ превысила 1,27 млн руб., отмечают в главке.

Также, по информации ГУ МВД Самарской области, предполагаемый преступник «совершил финансовые операции» с полученными деньгами «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами».

В настоящее время предприниматель арестован. Его дело рассмотрит Безенчукский районный суд.

Георгий Портнов