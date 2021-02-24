Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, почему стоит обратить внимание на обновленный кроссовер.

Все же время летит очень быстро. Казалось, еще вчера мы учились без ошибок писать латиницей название новой модели Qashqai, и вот уже представлено третье поколение кроссовера Nissan. К слову, в Европе общий тираж первых двух поколений Qashqai составил более трех миллионов экземпляров. Состоявшаяся премьера тоже считается европейской, в России автомобиль будет представлен чуть позже, и вероятно, чем-то будет отличаться в деталях, но в целом, что за машина получилась, можно посмотреть уже сегодня.

С бестселлером, как правило, обращаются очень аккуратно – никаких революций – только эволюция. Образ должен быть узнаваемым, габариты – подрасти, обязательно надо добавить премиальности, потому что основная часть аудитории повзрослела и стала более уважительно к себе относиться. Ну, и плюс всякие цифровые технологии, куда же без них. С Qashqai все приблизительно так и произошло.

Модель прибавила в габаритах по всем показателям – стала длиннее, шире и выше. По моде последних дней линии кузова не плавные, а имеют резко очерченные грани, что подчеркивают светодиодные фары в виде бумеранга с острым углом посередине. Впервые на модели доступны 20-дюймовые колеса, что придает Qashqai еще больше солидности. В салоне – белая умиротворяющая подсветка, красивый руль с кучей кнопок, над внешним видом и тактильностью которых дизайнеры поработали особенно, огромный iPad, воткнутый над центральной консолью.

Кроссовер будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае задняя подвеска будет представлять собой не торсионную балку, а многорычажную конструкцию, что сделает управление автомобилем более понятным.

В том, что касается силовых агрегатов нового Qashqai, то здесь Nissan обращает внимание общественности прежде всего на свои гибридные, щадящие окружающую среду технологии. Нам с вами подобного рода рефлексии свойственны в меньшей степени, поэтому с тем, какими моторами будут оборудованы кроссоверы для нашего рынка, стоит подождать до их российской премьеры.