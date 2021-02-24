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Петербургский суд прекратил дело в отношении инвалида, задержанного во время акции протеста

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по административному делу, возбужденному в отношении инвалида по зрению. Мужчина был задержан во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального 31 января. Ему вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мужчина пояснил, что 31 января посещал центр реабилитации инвалидов по зрению и шел мимо митингующих. В этот момент и был задержан полицией. Суд установил отсутствие состава правонарушения и закрыл дело.

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