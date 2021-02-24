Суд снизил штраф екатеринбуржцу, толкнувшему журналиста в сквере у Драмтеатра

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга снизил размер штрафа для Максима Шибанова, ранее осужденного по ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за толчок журналиста Максима Румянцева во время акции в сквере у Драмтеатра, с 35 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Кроме того, размер моральной компенсации в пользу потерпевшего был снижен с 87,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. В то же время суд назначил Максиму Шибанову выплатить Максиму Румянцеву 23 тыс. руб. на покрытие услуг адвоката.

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 7 апреля 2019 года в Екатеринбурге во время акции против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Тогда господин Шибанов толкнул Максима Румянцева за то, что тот называл участников акции «бесноватыми», а самого обвиняемого «девочкой». После инцидента Максим Румянцев написал заявление в полицию. Он утверждал, что Максим Шибанов нанес ему удар, после которого он упал и ударился головой об бордюр. Изначально судмедэксперт подтвердил у журналиста черепно-мозговую травму средней тяжести. Позже суд переквалифицировал действия господина Шибанова с ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) на ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В конце ноября Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Максима Шибанова виновным.

Илья Смирнов